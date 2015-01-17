Петербург занял второе место в рейтинге городов России по науке и технологиям

Первое – у Москвы, третье – у Татарстана.

Петербург занял второе место в топе городов России по науке и технологиям. Рейтинг представило "РИА Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Среди рассматриваемых показателей – наличие и характеристики материальной базы, трудовых ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, сегодня в городе сосредоточено более 10% научного потенциала страны. В научной сфере работают 350 организаций.

В Петербурге создана и развивается инновационная экосистема, в которую входят городские и университетские бизнес-инкубаторы и "Технопарк Санкт‑Петербурга". Также активно реализуется масштабный проект "Энерготехнохаб Петербург".

Ранее мы писали, что власти Петербурга утвердили проектную документацию "ИТМО Хайпарк".

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