  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург занял второе место в рейтинге городов России по науке и технологиям
Сегодня, 15:22
132
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Петербург занял второе место в рейтинге городов России по науке и технологиям

0 0

Первое – у Москвы, третье – у Татарстана.

Петербург занял второе место в топе городов России по науке и технологиям. Рейтинг представило "РИА Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Среди рассматриваемых показателей – наличие и характеристики материальной базы, трудовых ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. 

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, сегодня в городе сосредоточено более 10% научного потенциала страны. В научной сфере работают 350 организаций. 

В Петербурге создана и развивается инновационная экосистема, в которую входят городские и университетские бизнес-инкубаторы и "Технопарк Санкт‑Петербурга". Также активно реализуется масштабный проект "Энерготехнохаб Петербург". 

Ранее мы писали, что власти Петербурга утвердили проектную документацию "ИТМО Хайпарк".

Фото: pexels.com

Теги: петербург, рейтинг
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии