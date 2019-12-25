Жилкомсервис выплатит 300 тысяч рублей упавшему на гололеде пенсионеру

Организация плохо убрала свою территорию, не счистив опасный лед с асфальта.

Прокуратура Красногвардейского района помогла пенсионеру и инвалиду второй группы получить компенсацию морального вреда от Жилкомсервиса, сообщила пресс-служба ведомства.

Некоторое время назад мужчина поскользнулся на гололеде у дома №28 по проспекту Наставников и, упав, получил тяжкие травмы. Петербуржца госпитализировали, он прошел стационарное лечение. Скользкая дорога оказалась виной "Жилкомсервиса №2 Красногвардейского района", который некачественно убрал свою территорию

Прокуратура направила в районный суд иск о компенсации пострадавшему морального вреда, и инстанция поддержала решение. Пенсионер получит от ЖКС 300 тысяч рублей.

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