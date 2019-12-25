Упавшая на ребенка штукатурка стала поводом для уголовного дела

Петербургский следком передал дело в суд, фигуранту просят избрать судебный штраф.

Петербургский следком передал в суд уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила 5 марта пресс-служба структуры. Расследование дела в отношении председателя правления ТСЖ "Большой проспект 70-72" накануне завершилось.

В минувшем феврале следствие возбудило уголовное дело после того, как узнало из СМИ об отслоении штукатурки с потолка комнаты в коммунальной квартире на Петроградке. Глава правления ТСЖ Владимир Кириллов, по информации следкома, знал о протекающей в доме №70-72 крыше, но не провел осмотры, проверки прогнивших конструкций и не предпринял любые другие меры по ликвидации аварийного состояния кровли.

Протечки привели к замоканию перекрытий и стен и 18 января в одной из комнат обрушилась разбухшая штукатурка вместе с дощатым подшивом потолочного перекрытия. Обломки едва не угодили в ребенка, который на тот момент находился в комнате.

Кириллов ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности и попросил судебный штраф, потерпевшие жильцы также не стали возражать против освобождения главы правления – мужчина возместил им материальный ущерб. В суд направлена просьба прекратить дело и назначить Кириллову судебный штраф.

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