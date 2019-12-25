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Жилкомсервис №1 Кировского района обвинили в хищении 300 млн рублей
Сегодня, 14:34
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nadezhda_sib

Жилкомсервис №1 Кировского района обвинили в хищении 300 млн рублей

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Он заключил фиктивный договор с коммерческой организацией.

В отношении Жилкомсервиса № 1 Кировского района возбудили уголовное дело о хищении не менее чем 298 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Было установлено, что Жилкомсервис заключил с компанией "Евро Сити" фиктивный договор на обслуживание, уборку и ремонт многоквартирных домов. По факту организация не оказывала никаких услуг, но деньги за работу получила. Это произошло в период с октября 2017-го по март 2019-го года. 

Материалы дела направили в следственные органы. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура помогла жильцам исключить из квитанции навязанную услугу. 

Фото: Piter.TV

Теги: жкс, уголовное дело, хищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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