Жилкомсервис №1 Кировского района обвинили в хищении 300 млн рублей

Он заключил фиктивный договор с коммерческой организацией.

В отношении Жилкомсервиса № 1 Кировского района возбудили уголовное дело о хищении не менее чем 298 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Было установлено, что Жилкомсервис заключил с компанией "Евро Сити" фиктивный договор на обслуживание, уборку и ремонт многоквартирных домов. По факту организация не оказывала никаких услуг, но деньги за работу получила. Это произошло в период с октября 2017-го по март 2019-го года.

Материалы дела направили в следственные органы. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура помогла жильцам исключить из квитанции навязанную услугу.

Фото: Piter.TV