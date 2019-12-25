Прокуратура помогла жильцам исключить из квитанции навязанную услугу

Жилкомсервис незаметно добавил в платежки "добровольное страхование жилья".

Прокуратура Приморского района помогла жителям дома на Орлово-Денисовском проспекте избавиться от навязанной услуги, внесенной в платежную квитанцию. Соответствующую проверку прокуроры проводили в отношении ООО "Жилкомсервис № 2 Невского района", рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в платежные документы жильцов незаметно включили плату за услугу "добровольное страхование жилья", предоставляемую страховой компанией в размере 230 рублей. Сами жители не давали согласие на предоставление такой услуги. Кроме того, информация об оплате добровольного страхования не входит в перечень сведений, которые принято вносить в платежный документ.

В адрес организации внесли представление, после рассмотрения которого услугу убрали из платежек, а деньги вернули жильцам.

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Фото: Piter.TV