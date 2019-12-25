УФАС выявило картель почти на 100 млн рублей на рынке благоустройства Петербурга

Далее делом займется полиция.

Петербургское антимонопольное ведомство обнаружило очередной картельный сговор на рынке благоустройства. Его участникам стали четыре организации. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Петербургу.

ООО "Грандстройсеверо-Запад", ООО "Ремстрой", ООО "Партнер", ООО "Вектор" совместно участвовали в 12-ти закупках на проведение работ по благоустройству территорий в период с 2018 по 2020 год. Одна из закупок в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" была на сумму около 15 млн рублей.

По итогам расследования специалисты пришли к выводу, что начальная цена контракта на торгах была снижена от 0% до 1%. Заявки и ценовые предложения осуществлялись с одного IP-адреса, а файлы заявок создавались на одном компьютере одним человеком.

Материалы дела направили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что администрация Колпинского района участвовала в картельном сговоре на рынке детского питания.

Фото: Piter.TV