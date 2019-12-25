Администрация Колпинского района участвовала в картельном сговоре на рынке детского питания

Победитель на торгах был заранее известен.

Арбитражный суд Петербурга и области признал наличие картельного сговора на рынке по организации детского питания. Таким образом, суд признал законность и обоснованность решения Санкт-Петербургского УФАС.

Участниками сговора стали АО "Артис-Детское питание", ООО "База Мария", ООО "Лимак-Нева", ООО "СПб Спец Строй", ООО "Евроспецсервис", ООО "Специализированная торговая компания", ООО "НУР", ООО "Невская дистрибьюторская компания", ООО "Юридическое бюро "Авангард". (Юрбюро), администрация Колпинского района. Организации и администрация нарушили требования Закона о защите конкуренции.

Было установлено, что в деле фигурируют 29 конкурсов на общую сумму более 650 млн рублей. На сентябрь 2018-го года участникам картеля выплатили почти 455 млн рублей.

Администрация сообщала будущим победителям лимиты финансирования, они в свою очередь готовили предложения и согласовывали между собой цены. После этого администрация направляла им запросы коммерческих предложений. Юрбюро по поручению районных властей готовило техзадание, подсчитывало баллы и писало протоколы рассмотрения заявок. Победить могли только заранее известные участники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что отравление школьников в Кронштадте привело к уголовному делу.

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