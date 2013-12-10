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Жилком получил более 70 тыс. жалоб от петербуржцев в период отопительного сезона
Сегодня, 15:00
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Жилком получил более 70 тыс. жалоб от петербуржцев в период отопительного сезона

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В Невском районе на холод в квартирах пожаловались 6,6 тыс. раз.

В Жилищный комитет в период отопительного сезона 2021/22 года поступило около 72 тыс. претензий от горожан. Об этом сообщили на портале "Невские Новости". 

Больше всего недовольных было в Невском районе. Там на холод в квартирах пожаловались 6,6 тыс. раз. В некоторых домах было слишком жарко. Около 5,2 тыс. заявок на подобную проблему получили работники Жилкома. 

Ранее на Piter.tv: из-за ремонта водопровода в Выборгском районе Петербурга ограничат подачу горячей воды.

Фото: Pexels

Теги: батареи, жалобы от петербуржцев, отопительный сезон, холод в квартирах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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