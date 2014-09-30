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Из-за ремонта водопровода в Выборгском районе Петербурга ограничат подачу горячей воды
Сегодня, 11:30
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Из-за ремонта водопровода в Выборгском районе Петербурга ограничат подачу горячей воды

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Отметим, что работы будут проводиться в ночное время.

В Выборгском районе Петербурга специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устранят технологическое нарушение на водопроводе. Работы проведут 11 и 12 июня, в связи с чем в квартирах местных жителей может быть сниженное давление воды. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Рабочие починят водопровод диаметром 900 мм. Отметим, что работы будут проводиться с 00:00 до 10 утра. Днем проблем с подачей горячей воды быть не должно.

В связи с аварийно-восстановительными работами может наблюдаться сниженное давление воды у абонентов следующих  субъектов: поселок Левашово, СНТ "Модуль", Осиновая Роща; СНТ в поселке Парголово, Сертоловские коммунальные сети.

Водоканал Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.tv: в Волхове с 13 июня отключат горячую воду.

Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водопровод, выборгский район, ремонт труб, сниженное давление воды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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