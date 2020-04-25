  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во всех районах Петербурга нашли нарушения по уборке внутриквартальных территорий
Сегодня, 20:02
127
kraratau27

Во всех районах Петербурга нашли нарушения по уборке внутриквартальных территорий

0 0

В Калининском, Центральном, Пушкинском, Колпинском и Петроградском районах зафиксировали некачественную уборку снега. 

В субботу, 13 марта, представители администраций районов и управляющих организаций в рамках объезда проверяли качество уборки внутриквартальных территорий, передаёт пресс-служба жилищного комитета Петербурга. 

Отмечается, что во всех районах города нашли нарушения по уборке внутриквартальных территорий. Например, в Калининском, Центральном, Пушкинском, Колпинском и Петроградском районах зафиксировали некачественную уборку снега. 

В связи с потеплением в городе, управляющим организациям поручили очистить патрубки и крышки колодцев ливневой канализации от снега и льда с привлечением бригад ГУП "Водоканал СПб".

Стоит отметить, что сегодня осуществляли уборку дорог и улиц от снега и гололедицы 6823 дворника. Также было задействовано 630 единиц средств малой механизации и 548 единиц специализированной уборочной техники.

Ранее мы писали, что Беглов заявил о том, что за несколько дней невозможно убрать весь снег. 

Фото: Piter.TV

Теги: жилищный комитет, уборка снега
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии