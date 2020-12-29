Жилищный комитет оценил качество уборки территорий в шести районах Петербурга

Всего ведомство обнаружило 20 нарушений после осмотра территорий по 120 адресам.

В четверг и пятницу, 7 и 8 января, представители Жилищного комитета Петербурга провели осмотры внутриквартальных территорий в Адмиралтейском, Кронштадтском, Петродворцовом, Красногвардейском, Московском, Калининском районах города. В результате были вынесено 20 замечаний по качеству уборки и отчистит территорий от снега. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Наибольшее количество нареканий отметили в Адмиралтейском районе, где работы по уборке не произведены или проведены не качественно по 10 адресам. Кроме того, представителей Жилкома не удовлетворило состояние одной из детских площадок.

Также замечания были сделаны по одному адресу В Кронштадтском районе и пяти адресам в Петродворцовом районе. Отмечены нарушения в вывозе

твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, расположенных в Красногвардейском и Московском районах.

В обшей сложности специалисты провели объезды по 120 адресам и вынесли замечания в 17% случаев. Результаты экспертизы поступили в администрации районов.

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Фото: Piter.TV