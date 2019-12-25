Ильдар Гилязов рассказал в Instagram о ходе рейда по проверке качества уборки снега в городе

Горожане смогли узнать о происходящем в stories главы администрации МО "Выборгский район".

Глава администрации МО "Выборгский район" принял участие в комплексе мероприятий по контролю за состоянием города Выборга в дни сильного снегопада и обледенения. В частности, Ильдар Гилязов вместе с чиновниками муниципалитета и ответственными специалистами контролирующих и подрядных организаций проследил за качеством уборки снега, а также иных мер по профилактике чрезвычайных и аварийных происшествий. Об этом Ильдар Гилязов рассказывал выборжанам в социальной сети Instagram.

Едва ли не ежечасно на его странице появлялись свежие "Истории" из той или другой точки Выборга. В кадр попали уборка Рыночной площади, Парка Ленина, Прогонного сквера и других локаций.

По его словам, всего в ходе рейда было проверено качество уборки снега в 300 точках города и района. Итоги были подведены на официальном экстренном совещании с участием всех ответственных лиц.

Фото: Instagram / igvbg