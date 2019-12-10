В Петербурге обнаружили 16 тысяч опасных балконов

Примерно 10% из 16 тысяч балконов не нуждаются в обследовании специализированными организациями.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что в Северной столице зафиксировали около 16 тысяч опасных балконов. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Жилищного комитета Виктора Борщева.

Но эта цифра приблизительная, так как они выявлены в результате визуального осмотра, без привлечения специализированных организаций. Виктор Борщев.

По словам Борщева, примерно 10% из 16 тысяч балконов не нуждаются в обследовании специализированными организациями, так как их аварийность очевидна. Планируется, что оставшиеся балконы проверят к 15 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург выделил субсидии на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов.

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