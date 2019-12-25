Петербург выделил субсидии на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов

Субсидии выделят для возмещения недополученных доходов.

Петербург выделит субсидии на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов для ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга". Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

В хозяйственном ведении предприятия находятся 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.

Сообщается, что расчет потребности в субсидии на этот год произвели с учетом средств, которые предусмотрены в бюджете города, исходя из количества дней содержания оборудования, а также ставок суточных расходов на содержание одного объекта. Они устанавливаются распоряжением комитета по тарифам Петербурга.

Фото: Piter.TV