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Жилищные условия в Ленобласти улучшилась в прошлом году
Сегодня, 16:38
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Жилищные условия в Ленобласти улучшилась в прошлом году

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Позитивные изменения были введены для молодых семей, ветеранов и инвалидов.

За 2019 год в Ленинградской области жителям были предоставлены благоприятные жилищные условия. Об этом сообщил председатель регионального комитета финансов Роман Марков во время онлайн-заседания правительства Ленобласти в четверг, 23 апреля. 

Спикер отметил, что в прошлом году регионом было предоставлено 10 квартир для погорельцев, а также 32 квартиры для инвалидов и ветеранов. Помощь в получении ипотечного кредита оказана 191 гражданину, улучшены условия проживания 255 молодых семей. 

Кроме того, специалисты провели ремонт в квартирах 86 ветеранов.

Ранее мы рассказали о том, что лишенных дохода жителей Ленобласти могут приобщить к общественным работам.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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