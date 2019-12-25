Жилищные условия в Ленобласти улучшилась в прошлом году

Позитивные изменения были введены для молодых семей, ветеранов и инвалидов.

За 2019 год в Ленинградской области жителям были предоставлены благоприятные жилищные условия. Об этом сообщил председатель регионального комитета финансов Роман Марков во время онлайн-заседания правительства Ленобласти в четверг, 23 апреля.

Спикер отметил, что в прошлом году регионом было предоставлено 10 квартир для погорельцев, а также 32 квартиры для инвалидов и ветеранов. Помощь в получении ипотечного кредита оказана 191 гражданину, улучшены условия проживания 255 молодых семей.

Кроме того, специалисты провели ремонт в квартирах 86 ветеранов.

Ранее мы рассказали о том, что лишенных дохода жителей Ленобласти могут приобщить к общественным работам.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области