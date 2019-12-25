Лишенных дохода жителей Ленобласти могут приобщить к общественным работам

Мера возможна в случае продления самоизоляции.

Правительство Ленинградской области рассмотрит возможность временного привлечения безработных граждан к оплачиваемым общественным работам. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время онлайн-заседания областного правительства в четверг, 23 апреля.

Предложение будет актуально в случае, если в Ленобласти решат продлить режим самоизоляции. Жители будут заниматься благоустройством, уборкой парков и скверов, получая взамен денежные компенсации.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти предложили альтернативу акции "Бессмертный полк".

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