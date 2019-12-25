Лишенных дохода жителей Ленобласти могут приобщить к общественным работам

Правительство Ленинградской области рассмотрит возможность временного привлечения безработных граждан к оплачиваемым общественным работам. Об этом сообщил Александр Дрозденко во время онлайн-заседания областного правительства в четверг, 23 апреля.
Предложение будет актуально в случае, если в Ленобласти решат продлить режим самоизоляции. Жители будут заниматься благоустройством, уборкой парков и скверов, получая взамен денежные компенсации.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти предложили альтернативу акции "Бессмертный полк".
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )