В Ленобласти предложили альтернативу акции "Бессмертный полк"

Вместо традиционного шествия жители смогут разместить фото и биографию фронтовиков в соцсетях.

Центр патриотических добровольческих учебных и досуговых программ "Молодежный" обьявил о начале онлайн-акции "Портреты Победы" в Ленобласти, которая послужит заменой "Бессмертного полка" на время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Участники акции смогут разместить портрет и краткую биографию родственников, прошедших войну, в специальном альбоме Портреты Победы 2020 во ВКонтакте. К снимку нужно будет добавить хештег #ПортретыПобеды.

Многие жители уже прислали фотографии из своего архива.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге предложили изменить формат акции "Бессмертный полк".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области