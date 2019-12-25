В Петербурге предложили изменить формат акции "Бессмертный полк"

Её могут провести дистанционно.

В связи с угрозой распространения коронавируса, акцию "Бессмертный полк" в День Победы предложили провести дистанционно. С инициативой выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, отмена массовых мероприятий в городе не мешает празднованию 9 Мая: в этом году каждая семья может выставить портреты своих героев в окнах квартир, а в 21:00 зажечь свечу Памяти (вместе с залпом салюта).

Ранее мы сообщили, что петербургские ветераны хотят создать мемориал городов-героев.

Фото: "Бессмертный полк" / Вконтакте