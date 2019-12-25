Жилищные сертификаты петербуржцам продлят на полгода

В прошлом году сертификаты получили более 5 тысяч семей, но не все успели их реализовать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил срок действия свидетельств о денежных выплатах при приобретении жилья на полгода. Дело в том, что за период пандемии коронавируса субсидиями и выплатами не успели воспользоваться более 1,5 тыс. семей. Об этом на заседании городского правительства 3-го августа сообщил градоначальник.

С начала 2020-го года выплатами и субсидиями уже воспользовались более 4 тысяч семей. Срок действия свидетельства ― 12 месяцев. Часть семей после продления срока сможет получить выплаты в этом году, другая часть ― в 2021.

Срок действия свидетельств разрешили продлевать автоматически без соответствующего заявления.

Ранее стало известно, что до конца 2021 в Петербурге расселят три аварийных дома с 42 жильцами.

Фото: Piter.TV