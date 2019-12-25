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Жилищные сертификаты петербуржцам продлят на полгода
Сегодня, 12:54
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nadezhda_sib

Жилищные сертификаты петербуржцам продлят на полгода

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В прошлом году сертификаты получили более 5 тысяч семей, но не все успели их реализовать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил срок действия свидетельств о денежных выплатах при приобретении жилья на полгода. Дело в том, что за период пандемии коронавируса субсидиями и выплатами не успели воспользоваться более 1,5 тыс. семей. Об этом на заседании городского правительства 3-го августа сообщил градоначальник. 

С начала 2020-го года выплатами и субсидиями уже воспользовались более 4 тысяч семей. Срок действия свидетельства ― 12 месяцев. Часть семей после продления срока сможет получить выплаты в этом году, другая часть ― в 2021. 

Срок действия свидетельств разрешили продлевать автоматически без соответствующего заявления. 

Ранее стало известно, что до конца 2021 в Петербурге расселят три аварийных дома с 42 жильцами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилищный сертификат, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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