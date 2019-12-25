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До конца 2021 в Петербурге расселят три аварийных дома с 42 жильцами
Сегодня, 16:26
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nadezhda_sib

До конца 2021 в Петербурге расселят три аварийных дома с 42 жильцами

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Власти расширили перечень аварийных многоквартирных домов.

Три дома в Красногвардейском и Курортном районе включили в Адресный перечень аварийных домов. В течение 2020-2021гг. жильцов переселят, а дом снесут. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о  доме 12/3, литера А на шоссе Революции, Центральной улице в поселке Песочном, 12А, и доме №23Б, литера А в Сестрорецке на проспекте Красных Командиров. Там проживают 19 семей. Их переселят в новые квартиры до конца 2021 года. 

Губернатор города Александр Беглов дал поручение профильным комитетам проработать дальнейшее развитие освобождаемой территории. 

Ранее Piter.TV показал снос дома на 2-ой Комсомольской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: аварийный дом, расселение, реновация, снос домов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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