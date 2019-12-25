До конца 2021 в Петербурге расселят три аварийных дома с 42 жильцами

Власти расширили перечень аварийных многоквартирных домов.

Три дома в Красногвардейском и Курортном районе включили в Адресный перечень аварийных домов. В течение 2020-2021гг. жильцов переселят, а дом снесут. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о доме 12/3, литера А на шоссе Революции, Центральной улице в поселке Песочном, 12А, и доме №23Б, литера А в Сестрорецке на проспекте Красных Командиров. Там проживают 19 семей. Их переселят в новые квартиры до конца 2021 года.

Губернатор города Александр Беглов дал поручение профильным комитетам проработать дальнейшее развитие освобождаемой территории.

Ранее Piter.TV показал снос дома на 2-ой Комсомольской.

Фото: Piter.TV