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Жилищная инспекция выписала за плохую уборку штрафов на 22,3 илн рублей
Сегодня, 13:32
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lesjasap

Жилищная инспекция выписала за плохую уборку штрафов на 22,3 илн рублей

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Чаще всего от недобросовестной уборки страдают кровли и внутриквартальные территории.

Государственная жилищная инспекция Петербурга выявила нарушения по трети адресов, по которым проводилась проверка. С первого декабря 2018 года надзорное ведомство выписало административных штрафов на 22,3 миллиона рублей. Возбуждено 141 административных дел.

В общей сложности аудиторы изучили качество очистки города по 3, 973 адресам. В Петербурге обнаружено 1, 105 нарушений со стороны дорожных и коммунальных служб, ответственных за вывоз снега. Больше всего вопросов возникает по содержанию внутриквартальных территорий и кровель в многоквартирных домах.

Анализ результатов проверок показал, что управляющим организациям необходимо проводить комплексную уборку придомовых территорий

заявили в ГЖИ

По результатам проверок в администрации районов направлено 55 писем и 493 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Напомним, что молодежный центр "Кировский" использовал 4,2 млн рублей не на целевые программы.

Фото: Piter.tv

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Теги: жилищная инспекция, уборка снега, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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