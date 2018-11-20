Жилищная инспекция выписала за плохую уборку штрафов на 22,3 илн рублей

Чаще всего от недобросовестной уборки страдают кровли и внутриквартальные территории.

Государственная жилищная инспекция Петербурга выявила нарушения по трети адресов, по которым проводилась проверка. С первого декабря 2018 года надзорное ведомство выписало административных штрафов на 22,3 миллиона рублей. Возбуждено 141 административных дел.

В общей сложности аудиторы изучили качество очистки города по 3, 973 адресам. В Петербурге обнаружено 1, 105 нарушений со стороны дорожных и коммунальных служб, ответственных за вывоз снега. Больше всего вопросов возникает по содержанию внутриквартальных территорий и кровель в многоквартирных домах.

Анализ результатов проверок показал, что управляющим организациям необходимо проводить комплексную уборку придомовых территорий заявили в ГЖИ

По результатам проверок в администрации районов направлено 55 писем и 493 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Напомним, что молодежный центр "Кировский" использовал 4,2 млн рублей не на целевые программы.

Фото: Piter.tv