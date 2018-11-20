Молодежный центр "Кировский" нарушил требования КСП на 4,2 млн рублей

Аудиторы обнаружили более 110 нарушений в работе МЦ.



Контрольно-счетная палата подвела итоги проверки молодежного центра Кировский", По мнению аудиторов, организация занималась нецелевым расходованием бюджетных средств. Обнаружено более 110 нарушений на сумму в 4,2 миллиона рублей. Данные взяты за деятельность МЦ за период 2017-2018 годов.

Отметим, что "Кировский "должен был направить субсидии на развитие кружков детского творчества и секций, а также организовать культурно-массовые мероприятия. Вместо этого представители закупили оборудование и провели ремонт здания, не принадлежащего подростковому клубу. Также деньги шли на оплату редактора и выпуск газеты "Молодежная сфера".

Установлено, что некоторые сотрудники получали оплату труда с нарушениями. Например, по сведениям от КСП, директор центра Наталья Домбровская имела материальное поощрение в 270 тысяч рублей, хотя подобных документов от администрации района не существует. Также около 550 тысяч рублей начислено уволенному персоналу в качестве компенсации за неиспользованный отпуск.

Специалисты направили отчет в адрес председателя ЗакСа Вячеславу Макарову, прокуроры города и в Смольный.

Напомним, что Россия сыграет против Бельгии в отборочном этапе Евро-2020 в Петербурге.

Фото: Piter.tv