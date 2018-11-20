Россия сыграет против Бельгии в отборочном этапе Евро-2020 в Петербурге

Встреча команд пройдет на "Газпром арене".

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что отборочный тур для команды пройдет в Петербурге. Спортсмены сыграют против бельгийцев на "Газпром арене". Игра запланирована на 16 ноября 2019 года.

Также Черчесов добавил, что на данный момент подал список из 56 кандидатов, которые по его мнению достойны прохождения в сборную России на Евро-2020.

Через Лигу наций мы для себя некоторые вещи пометили. На сегодняшний день у нас 56 кандидатов в сборную. Но мы не ограничиваемся этим количеством, потому что постоянно появляются новые имена. Недавно ездили в Катар, смотрели команды, кто и как играет. Из клубов к нам приходят игроки немного не готовые, потому что у нас уровень выше. Для нас Петербург – хороший город, здесь хороший стадион прокомментировал ситуацию спикер

Напомним, что международное соревнование пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Петербурге сыграют четыре матча. Как минимум в двух из них будет участвовать сборная России, если пройдет в турнир по результатам отборочного тура.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Смольном обсудили готовность Петербурга к Евро-2020.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"