В Смольном обсудили готовность Петербурга к Евро-2020

Руководство города встретилось с Черчесовым, чтобы изучить возможность проведения Лиги чемпионов в Северной столице России.

В Правительстве Петербурга обсудили вопрос проведения Евро-2020. Чиновники заявили прессе, что город готов принять соревнование по многим параметрам.

Напомним, что международное событие состоится в 12 городах в период с 13 июня по 13 июля 2020 года. В Северной столице матчи будут организованы четыре раза. Билеты начнут продаваться с 12 июня 2019 года. В общей сложности планируется реализовать более трех миллионов билетов.

В Смольном добавили, что сейчас УЕФА ждет представления концепции города и назначения послов для организации финала Лиги Чемпионов в 2021 году. Петербург надеется принять данное событие у себя. Единственным конкурентом является немецкий город Мюнхен.

Напомним, что в центре Алмазова впервые имплантировано искусственное "сердце" нового поколения.

Фото: Вконтакте/Сборная России по футболу