В центре Алмазова впервые имплантировано искусственное "сердце" нового поколения

Пациент идет на поправку. Он получил шанс дожить до получения донорского сердца.

Петербургские врачи имплантировали жителю Калининграда искусственное сердце нового поколения. По данным специалистов, операция состоялась на базе центра имени Алмазова. Известно, что пациент получил отечественную разработку, которая помогает поддерживать левый желудочек сердца.

Врачи отметили, что 35-летний больной поступил с диагнозом, с которым в первые пять лет доживают только 30 процентов пациентов. Мужчина находился в тяжелейшем состоянии. Однако, после реабилитации медики коллегиально приняли решение проводить трансплантацию.

Отметим, что операция была проведена еще в конце декабря 2018 года. Благодаря этому пациент сможет дожить до того момента, пока для него не найдется подходящий донорский орган.

Фото: Piter.tv

