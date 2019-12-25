В Жилищной инспекции рассказали, в каких районах дворы убрали хуже всего

Ведомство проверило, в каком состоянии находятся дома и придомовые территории.

В период месячника благоустройства Государственная Жилищная инспекция выявила нарушения по 275 адресам. Это 15% от всех адресов, в которых проходила проверка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекция смотрела, как проводятся работы по внутриквартальной уборке территории, как ремонтируется имущество многоквартирных домов, газоны, урны и малые архитектурные формы. Также проверялось состояние дверей, окон, витрин, вывозится ли мусор, освещается ли дворовая территория.

Чаще всего отставание от планов наблюдалось по уборке территории дворов, проездов, уборке газонов от мусора и листвы. Кроме того, в 5% адресов обнаружили ненадлежащее состояние контейнерных площадок и самих контейнеров. Лидерами по нарушениям стали Центральный, Петроградский, Колпинский районы. Лучше всего были убраны дворы Кронштадтского, Приморского, Петродворцового и Фрунзенского районов.

Напомним, месячник благоустройства проходил с 1 по 30 апреля. Также нарушения зафиксировала и Государственная административно-техническая инспекция.

Фото: Piter.TV