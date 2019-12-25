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Во время месячника благоустройства нашли более 700 нарушений
Сегодня, 14:48
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nadezhda_sib

Во время месячника благоустройства нашли более 700 нарушений

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Ведомство назвало районы, в которых нарушений было больше всего.

Специалисты Государственной административно-технической инспекции осмотрели строительные площадки, фасады нежилых зданий и зоны производства работ во время месячника благоустройства. Они выявили более 700 нарушений, сообщила пресс-служба ведомства. 

Больше всего нарушений зафиксировали в Центральном районе (122), затем идут Приморский (80), Кировский и Московский районы (по 65). В Кронштадтском районе всего 2 нарушения. 

Так, например, временные ограждения и бытовки на Ленинском проспекте были грязными, а в районе земляных работ у улицы Крыленко не было безопасного прохода для пешеходов, ограждение зоны работ частично отсутствовало. 

В 52 случаях объекты и элементы благоустройства размещались самовольно. Среди них — нестационарные торговые объекты, будки охраны и шлагбаумы на автостоянках. 

По всем нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Напомним, месячник благоустройства проходил с 1 апреля. До 10 мая петербуржцы могут проголосовать за качество уборки города. 

Фото: ВКонтакте / ГАТИ

Теги: гати, месячник благоустройства, нежилые здания
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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