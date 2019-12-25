Во время месячника благоустройства нашли более 700 нарушений

Ведомство назвало районы, в которых нарушений было больше всего.

Специалисты Государственной административно-технической инспекции осмотрели строительные площадки, фасады нежилых зданий и зоны производства работ во время месячника благоустройства. Они выявили более 700 нарушений, сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего нарушений зафиксировали в Центральном районе (122), затем идут Приморский (80), Кировский и Московский районы (по 65). В Кронштадтском районе всего 2 нарушения.

Так, например, временные ограждения и бытовки на Ленинском проспекте были грязными, а в районе земляных работ у улицы Крыленко не было безопасного прохода для пешеходов, ограждение зоны работ частично отсутствовало.

В 52 случаях объекты и элементы благоустройства размещались самовольно. Среди них — нестационарные торговые объекты, будки охраны и шлагбаумы на автостоянках.

По всем нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях.

Напомним, месячник благоустройства проходил с 1 апреля. До 10 мая петербуржцы могут проголосовать за качество уборки города.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ