До 10 мая петербуржцы могут проголосовать за качество уборки города

30 апреля завершился весенний месячник.

Петербуржцы могут проголосовать в традиционном интернет-опросе о качестве весенней уборки города до следующего понедельника, 10 мая, передает пресс-служба комитета по благоустройству.

Весенний месячник в Северной столице закончился 30 апреля, теперь жители города могут оценить его результат в своем районе, ответив только на один вопрос. Голосование опубликовано на странице комитета и не займет много времени: нужно выбрать район и выбрать вариант ответа.

Такие опросы проводят два раза в год, по итогам осеннего и весеннего месячников. Жителям предлагают оценить уборку дворов, парков, садов, скверов, уличных территорий и прочего, то есть района в целом. По итогам голосования будет ясно, какой район справился с поставленной задачей лучшей остальных.

Ранее мы писали, что в Выборге три тысячи человек убрали сотни кубов мусора.

Фото: Piter.TV