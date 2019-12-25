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В Выборге три тысячи человек убрали сотни кубов мусора
Сегодня, 15:22
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nastya960

В Выборге три тысячи человек убрали сотни кубов мусора

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Уборка города продлится до 20 мая.

В городских и сельских поселениях Выборгского района продолжается пора субботников. В них принимают участие трудовые коллективы предприятий, управляющие компании, представители малого и среднего бизнеса, местные жители. С начала апреля в Выборге участие в субботниках приняли более 3000 человек, вывезено свыше 400 кубов мусора. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Уборка проходит на незакрепленных территориях, пустырях, в прибрежных зонах, а также во дворах.

Елена Семёнова, специалист отдела благоустройства районной администрации

Уборка города продлится до 20 мая. Также с 23 апреля по 30 мая районная администрация проводит конкурс "Субботник" среди УК и ТСЖ. За лучшую организацию уборки предусмотрены денежные премии. Деньги можно будет направить на благоустройство дворов.

Фото:  пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: благоустройство, субботники, уборка
Категории: Выборг, Лента новостей,

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