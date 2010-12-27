В Петербурге определили лучшие районы за июль

Рейтинг составляют исходя из анализа обращений петербуржцев.

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга составила "рейтинг" районов Санкт-Петербурга за июль 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Рейтинг составляется исходя из анализа обращений граждан, поступающих в инспекцию. В июле поступило 2695 обращений граждан. Самые частые вопросы, по которым обращались горожане – это завышение квартплаты (917), санитарное содержание (345) и качество коммунальных услуг (306).

Так лучшими районами в июле 2018 года стали Кронштадтский, Приморский, Калининский, Кировский и Выборгский.

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