Закон о двухэтапном повышении тарифов ЖКХ защитит россиян от переплат

Повышение цен затронет только ресурсоснабжающие компании - поставщиков воды, электричества, газа и отопления.

Двухэтапное повышение тарифов – такой план предложило Минэкономразвития для того, чтобы избежать резкого скачка цен на коммунальные услуги. Закон жестко следит за экономической целесообразностью повышения тарифов. Для контроля над ростом цен на услуги ЖКХ установлены предельные индексы. В 2019 году они составят 4-5%, в зависимости от региона.

Мы не будем платить больше, чем положено, не смотря на рост НДС в 2019 году считает эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС, специалист в сфере правового регулирования ЖКХ Игорь Кокин в интервью "ФБА Экономика сегодня".



Повышение тарифов ЖКХ происходит ежегодно – цены растут в связи с инфляцией. Но в связи с повышением НДС коммунальщикам придется изменить привычную схему роста. По закону, чтобы не уйти в минус, поставщики ресурсов могут переложить расходы связанные с повышением НДС на население.

Отметим, что первый этап повышения намечен на 1 января, второй - на 1 июля 2019 года. Первоначально тариф вырастет на 1,7 процента, а с 1 июля цены скорректируют, приведя их рост к уровню текущей инфляции.

Если предложение будет принято, то существенной разницы россияне не почувствуют – по 2 процента в январе и июле в совокупности дадут те самые 4 процента, на которые привычно растут услуги ЖКХ из-за инфляции объясняет Игорь Кокин

Решение о двухэтапном повышении цен выглядит довольно пугающе для большинства россиян. Но по итогу рост цены не превысит установленный на 2019 год барьер.

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