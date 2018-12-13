ГЖИ Петербурга выписала штрафов на 6,5 миллионов рублей

Специалисты вынесли 118 предостережений и 106 предписаний, в отношении физических и юридических лиц возбуждено 65 административных дел.

ГЖИ Петербурга по итогам работ весеннего месячника по благоустройству с 1 по 30 апреля выявила нарушения в 865 домах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты вынесли 118 предостережений и 106 предписаний, в отношении физических и юридических лиц возбуждено 65 административных дел. Общая сумма штрафов составила 6,5 миллионов рублей. Работы проводили в Выборгском, Адмиралтейском и Калининском районах Петербурга. Всего специалисты проверили около 3,5 тысяч домов и придомовых территорий.

Ранее сообщалось, что названы самые популярные марки авто с пробегом в Петербурге.

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