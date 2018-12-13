Названы самые популярные марки авто с пробегом в Петербурге

Петербургский рынок автомобилей с пробегом показал падение на 5,4%. Показатель снизился до 38,5 тысячи штук. Об этом сообщает "Автостат".
С января по март из подержанных машин покупали Volkswagen - около 3,1 тысячи экземпляров. В тройку по числу проданных авто попали отечественная LADA и Ford. было реализовано по 2,8 тысячи. В пятёрку вышли KIA и Hyundai. Более того, в десятке оказались Mercedes-Benz, BMW, Renault и Chevrolet.
Ранее сообщалось, что с 8 по 12 мая в Петербурге будут курсировать ночные автобусы.
Видео: Piter.TV
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