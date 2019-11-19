Жилищная инспекция нашла нарушения в 20% многоэтажек Петербурга

Инспекторы осмотрели 170 многоквартирных домов

В выходные, 12 и 13 декабря, жилищные инспекторы осмотрели многоквартирные дома в Петербурге и выявили нарушения, рассказали в Смольном.

Инспекторы осмотрели 170 многоквартирных домов и выявили нарушения в 20% из них. Так, основным нарушением стал нерегулярный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок, а также не посыпанная реагентами и песком придомовая территория. Отмечается, что нарушения в большинстве случаев устранили в ходе осмотров.

По результатам проверки управляющие компании и администрации районов получили письма.

Ранее мы писали, что в Петербурге представили новых участников комиссии по помилованию.

Фото: Piter.TV