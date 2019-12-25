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В Петербурге представили новых участников комиссии по помилованию
Сегодня, 17:48
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nadezhda_sib

В Петербурге представили новых участников комиссии по помилованию

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Губернатор отметил, что они являются уважаемыми людьми.

Комиссии по вопросам помилования на территории Петербурга представили новых членов. В заседании в режиме  видеоконференцсвязи принял участие губернатор Александр Беглов, передала пресс-служба Смольного. 

В состав комиссии вошли народный артист РФ Николай Буров, писатель Валерий Заворотный, председатель Общественного совета при Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Юрий Третьяков, председатель общественной наблюдательной комиссии по Петербургу Александр Холодов.

Градоначальник отметил, что в составе комиссии всегда работали люди с безупречной репутацией, большим авторитетом и жизненным опытом, так как принимать решения о судьбах людей – это в высшей степени ответственный и кропотливый труд. 

Стоит отметить, что общественные комиссии могут лишь дать экспертное заключение по вопросу помилования, но принимает или не принимает его президент. Это прописано в Конституции. 

Всего за 18 лет работы комиссия рассмотрела 400 ходатайств. Положительную рекомендацию дали по 20. По итогам сегодняшнего заседания четыре ходатайства поддержаны не были.

Фото: gov.spb.ru

Теги: комиссия по помилованию, общественная комиссия, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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