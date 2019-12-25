Жилфонд Выборгского района подготовлен в отопительному сезону

Всего на контроле находится 887 домов.

Администрация Выборгского района провела очередное совещание с руководителями городского жилфонда по вопросам подготовки к зимнему сезону и проблемам ТСЖ. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Встречу провел замглавы администрации Дмитрий Самойленко. Доклады представили представители наиболее значительных управляющих организаций. Всего в текущем году на территории Выборга ответственность за управление 887 жилыми домами несут 21 управляющая организация и 53 товарищества собственников, причём последние обслуживают 78 домов.

Отметим, что во время подготовки к отопительному сезону в зимний период управляющие организации обязаны обеспечить проведение гидравлических испытаний, промывку и регулировку внутридомовых отопительных систем. Паспорта готовности жилых домов необходимо получить до 15 сентября.

Особое внимание Дмитрий Самойленко уделил вопросу работ по подготовке домов с печным отоплением, утеплении жилфонда и своевременности выполнения работ.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО