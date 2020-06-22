Геннадий Орлов принял выпускные работы у выпускников выборгского филиала РАНХиГС

22 июня стартовали защиты выпускных квалификационных работ по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». С учетом нынешней эпидемиологической обстановки, государственная итоговая аттестация включает в себя только защиту работ в дистанционном формате.

В состав комиссии вошли кандидат экономических наук, директор Выборгского филиала РАНХиГС Виктория Иваненко, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Выборгского филиала РАНХиГС Галина Булах, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Выборгского филиала РАНХиГС Марина Летуновская, глава администрации МО "Приморское городское поселение" Евгений Шестаков и директор МБУ "ГИЦ" Анатолий Смольянинов.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов возглавляет экзаменационную комиссию на протяжении многих лет. Он отметил, что темы дипломов не теряют своей актуальности, и с каждым годом носят все более прикладной характер.

Дальнейшая судьба и плодотворное развитие Выборга и района во многом зависит от качества подготовки кадрового резерва грамотных управленцев. Отрадно видеть, как студенты вкладывают в свои работы не только свои личные наработки, но и планы по развитию своего родного города и важных отраслей. Именно их неравнодушное отношение к своей будущей профессии позволит им стать ответственными управленцами для органов государственной и муниципальной власти Выборга, а также городских и сельских поселений района.

Темы выпускных квалификационных работ затрагивают такие важные вопросы, как разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации на муниципальном уровне, совершенствование социальной политики по защите материнства и детства, повышение устойчивости социально-экономического развития муниципальных образований и другие.

Всего в этом году, по направлению "Государственное и муниципальное управление" выпускается 67 студентов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: Piter.TV