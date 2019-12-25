Жилье в Петербурге может подорожать на 10% в 2021 году

Будущей осенью образуется плато, когда физически никто не сможет покупать, но продавцы будут ждать улучшения благосостояния горожан.

В Петербурге ожидается подорожание недвижимости в 2021 году. Об этом "Невский новостям" рассказал президент ассоциации риелторов Северной столицы и Ленинградской области Игорь Горский.

Эксперты прогнозируют подорожание на 10%. Уточняется, что цены вырастут по трем причинам — это девальвация рубля, дешевая ипотека и уменьшение количества ликвидных квартир. Сейчас последний показатель снижен на 45%.

Отмечается, что за 30 лет в Петербурге ни разу не дешевело жилье. Более того, аналитики заявили, что осенью 2021 года в Северной столице образуется плато, когда физически никто не сможет покупать.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ежегодно планируют вводить около 3 млн кв. метров жилья.

Фото: Piter.TV