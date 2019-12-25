  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ежегодно планируют вводить около 3 млн кв. метров жилья
Сегодня, 13:34
65
nadezhda_sib

В Петербурге ежегодно планируют вводить около 3 млн кв. метров жилья

0 0

Региональным и федеральным властям удалось прийти к компромиссу.

Петербургу удалось снизить планку по необходимому ежегодному объему ввода жилья в эксплуатацию. Это позволит избежать сверхнагрузки на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Согласно договоренности с Минстроем РФ, каждый год Северная столица будет вводить 3,2 млн кв. метров, сообщила пресс-служба Смольного. Власти подписали соответствующее соглашение. 

Изначально по нацпроекту "Жилье и городская среда" в городе должно было строиться 5,5 млн кв. метров жилья ежегодно. Правительству Петербурга удалось убедить федеральное ведомство в том, что новый показатель является "золотой серединой", которая соответствует стратегии города до 2035-го года. 

Мы стараемся не перегревать рынок, потому что это очень сильно бьет по экономике города. Большой ввод жилья приводит к лавинообразной необходимости наращивать строительство головных инженерных сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры.

пояснил вице-губернатор Николай Линченко. 

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2030. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лидером по вводу жилья в ноябре 2020 оказался Приморский район. 

Фото: Piter.TV

Теги: ввод жилья, нацпроект, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии