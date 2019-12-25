В Петербурге ежегодно планируют вводить около 3 млн кв. метров жилья

Региональным и федеральным властям удалось прийти к компромиссу.

Петербургу удалось снизить планку по необходимому ежегодному объему ввода жилья в эксплуатацию. Это позволит избежать сверхнагрузки на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Согласно договоренности с Минстроем РФ, каждый год Северная столица будет вводить 3,2 млн кв. метров, сообщила пресс-служба Смольного. Власти подписали соответствующее соглашение.

Изначально по нацпроекту "Жилье и городская среда" в городе должно было строиться 5,5 млн кв. метров жилья ежегодно. Правительству Петербурга удалось убедить федеральное ведомство в том, что новый показатель является "золотой серединой", которая соответствует стратегии города до 2035-го года.

Мы стараемся не перегревать рынок, потому что это очень сильно бьет по экономике города. Большой ввод жилья приводит к лавинообразной необходимости наращивать строительство головных инженерных сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры. пояснил вице-губернатор Николай Линченко.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2030.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лидером по вводу жилья в ноябре 2020 оказался Приморский район.

Фото: Piter.TV