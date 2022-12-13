Территорию бывшего эскалаторного завода на Васильевском острове застроят жильём

Год назад участок выкупила компания «Отделстрой».

Компания "Отделстрой", которая приобрела участок на 17-й линии Васильевского острова, 54 общей площадью 20 тыс. кв. м., собирается построить на территории жилые дома. Снос расположенных там корпусов бывшего завода по производству эскалаторов уже был согласован с КГИОП. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на градостроительное ведомство.

Предидущим владельцем территории являлось АО "Элэс", которому перешло дело советского эскалаторного завода имени И. Е. Котлякова. Представители самого "Отделстроя" ситуацию пока не комментируют.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков предполагает, что территорию завода используют для строительства ЖК площадью приблизительно в 30 тыс. кв.м.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)