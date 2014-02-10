Более 800 многодетных семей из Петербурга получат выплаты на жильё до конца года

Городская казна направит на эти нужды свыше 7 млрд рублей.

Смольный продолжает выдавать жилищные свидетельства многодетным семьям, по заявлениям на получении соответствующей поддержки. Об этом информирует пресс-служба аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

Напомним, что документы необходимо было направить через "Горжилобмен" в июне 2022 года. В общей сложности выплаты передадут в пользу 855 семей. Городская казна направит на эти нужды свыше 7 млрд рублей. Отметим, что 470 семей уже получили свидетельства на общую сумму около 4 млрд рублей.

По словам Повелия, семьи, состоящие из четырёх человек, и проживающие в коммуналке, получат 7,9 млн рублей. К 2024 году планируется полностью устранить очередь выдачи свидетельств.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выделит почти 2 млрд рублей на поддержку семей с детьми-инвалидами.

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