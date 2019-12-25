В России на жилье для многодетных семей выделят еще 27 млрд рублей

Таким образом правительство поможет 60 тыс. семей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти выделят еще 27 млрд рублей на реализацию программы помощи многодетным семьям для погашения ипотечных кредитов.

По его словам, таким образом правительство поможет не менее 60 тыс. семей получить свое жилье.

По словам Михаила Мишустина, в России, семьи, где был рожден третий ребенок или последующие дети, могут получить по 450 тыс. рублей. Эти деньги можно направить на погашение ипотеки.

Ранее мы писали, что Госдума хочет дать возможность многодетным россиянам получать бесплатно 30 литров бензина в месяц.

Фото: government.ru