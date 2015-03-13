В России многодетным семьям могут начать выдавать бесплатный бензин

Предполагается выдавать таким семьям топливные карты на 30 литров бензина.

Госдума хочет дать многодетным россиянам возможность получать бесплатно 30 литров бензина в месяц. Такое предложение внес депутат Госдумы Никита Березин. В реализации этого усомнился руководитель аналитического центра "Независимый топливный союз" Григорий Баженов. Он заявил телеканалу "360", что эта идея подготовлена в преддверии парламентских выборов.

Нововведение подразумевает выдачу многодетным семьям топливных карт с ежемесячным лимитом в 30 литров бензина, что позволит семьям выбирать между передвижением на личном автомобиле или на общественном транспорте.

Баженов считает, что пока неясно, какова будет стоимость таких карт и какие деньги могли бы выделять на это власти.

Если будет какая-то программа, скорее всего, она будет федеральной, регионы имеют дефициты, неоткуда взять эти средства. Есть ощущение, что эта инициатива есть ни что иное как предвыборная агитация. И дальше это никуда не пойдет. Григорий Баженов, руководитель аналитического центра "Независимый топливный союз"

В комментарии телеканалу "360" Березин предположил, что деньги на эти карты правительство могло бы выделять регионам, власти которых будут распределять их среди нуждающихся многодетных семей.

Ранее в Минэнерго объяснили рост цен на бензин при дешевеющей нефти.

Фото: Piter.tv