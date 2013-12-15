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Жильцы обрушившегося дома в Перми жаловались на отходившие от потолка стены
Сегодня, 14:04
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Жильцы обрушившегося дома в Перми жаловались на отходившие от потолка стены

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Инцидент произошел 11 сентября на улице Клары Цеткин.

Жильцы обрушившегося дома в Перми жаловались на отходившие от потолка стены. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел 11 сентября на улице Клары Цеткин. Поступило сообщение о частичном обрушении помещения подвала и первого этажа на площади почти 40 квадратных метров. Отмечается, что жители дома давно жаловались на его состояние. Также выяснилось, что здание ввели в эксплуатацию в 1967 году, однако аварийным его не признавали, несмотря на возникшие проблемы.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке не пропустили скорую помощь на территорию ТЦ.

Фото: Piter.tv

Теги: аварийное жилье, жалобы, обрушение дома, пермь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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