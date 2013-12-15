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Во Владивостоке не пропустили скорую помощь на территорию ТЦ
Сегодня, 8:53
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Во Владивостоке не пропустили скорую помощь на территорию ТЦ

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Начальник службы безопасности потребовал от медиков деньги за проезд в зону платной парковки.

Во Владивостоке не пропустили скорую помощь на территорию торгового центра. Об этом сообщил телеканал "360".

По информации источника, экипаж скорой помощи прибыл к ТЦ на вызов, однако никто не открыл шлагбаум. При этом стоявшая рядом охрана не отреагировала на просьбу медиков пустить их. Вместо этого подошел начальник службы безопасности и потребовал деньги за проезд в зону платной парковки. Надзорное ведомство организовало проверку инцидента и позже пообещало дать принципиальную оценку.

Ранее в Госдуме объяснили, почему необходимо сокращать объем продажи алкоголя в России.

Фото: Piter.tv

Теги: владивосток, платная парковка, скорая помощь, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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