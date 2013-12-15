Во Владивостоке не пропустили скорую помощь на территорию ТЦ

Начальник службы безопасности потребовал от медиков деньги за проезд в зону платной парковки.

Во Владивостоке не пропустили скорую помощь на территорию торгового центра. Об этом сообщил телеканал "360".

По информации источника, экипаж скорой помощи прибыл к ТЦ на вызов, однако никто не открыл шлагбаум. При этом стоявшая рядом охрана не отреагировала на просьбу медиков пустить их. Вместо этого подошел начальник службы безопасности и потребовал деньги за проезд в зону платной парковки. Надзорное ведомство организовало проверку инцидента и позже пообещало дать принципиальную оценку.

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Фото: Piter.tv