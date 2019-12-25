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Жильцы квартиры на Планерной самостоятельно потушили пожар
Сегодня, 15:25
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Жильцы квартиры на Планерной самостоятельно потушили пожар

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Огонь возник в однокомнатной квартире и охватил постельные принадлежности. 

В воскресенье, 5 сентября, жители квартиры на Планерной самостоятельно потушили пожар. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел днем в Приморском районе Петербурга На планерной в доме 67, корпус 3. Огонь возник в однокомнатной квартире и охватил постельные принадлежности. 

Жильцам удалось справиться с пламенем до прибытия спасателей. Пострадавших нет.

Ранее в пожаре на Косыгина погиб человек. Спасателям пришлось взламывать дверь. В комнате они обнаружили тело.

Фото: Piter.tv 

Теги: жильцы, мчс, планерная пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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