Жильцы квартиры на Планерной самостоятельно потушили пожар

Огонь возник в однокомнатной квартире и охватил постельные принадлежности.

В воскресенье, 5 сентября, жители квартиры на Планерной самостоятельно потушили пожар. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел днем в Приморском районе Петербурга На планерной в доме 67, корпус 3. Огонь возник в однокомнатной квартире и охватил постельные принадлежности.

Жильцам удалось справиться с пламенем до прибытия спасателей. Пострадавших нет.

Ранее в пожаре на Косыгина погиб человек. Спасателям пришлось взламывать дверь. В комнате они обнаружили тело.

Фото: Piter.tv