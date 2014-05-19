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В пожаре на Косыгина погиб человек
Сегодня, 13:49
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В пожаре на Косыгина погиб человек

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Спасателям пришлось взламывать дверь. В комнате они обнаружили тело.

В субботу, 4 сентября, в доме № 28 корпус 6 по улице Косыгина произошел страшный пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На последнем этаже 12-этажного здания горела "двушка". Пожарные не могли попасть в квартиру, поэтому им пришлось взламывать дверь. В одной из комнат пламя охватило обстановку площадью в один квадратный метр. Там же спасатели обнаружили и тело погибшего. 

Сотрудники МЧС эвакуировали соседей умершего. Возгорание ликвидировали в 22:12. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Павловске потушили садовые домики на улице Обороны.

Фото: Pexels

Теги: пожар на косыгина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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