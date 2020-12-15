В Павловске потушили садовые домики на улице Обороны

С огнем боролись 14 пожарных.

Сегодня, 5 сентября, спасатели ликвидировали пожар в Павловске за полтора часа. Об этом сообщил Piter.tv источник в экстренных службах.

Огонь охватил бесхозные постройки в 10:10. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. Бороться с огнем отправились 14 пожарных на трех спецмашинах. В 11:29 возгорание локализовали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.tv сообщили, что появилось видео полыхающего в Пушкине "Фольксвагена Поло".

Фото: Piter.tv