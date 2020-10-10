Появилось видео полыхающего в Пушкине "Фольксвагена Поло"

Ночью 4 сентября легковушка врезалась в столб у дома № 49 по Красносельскому шоссе. В результате ДТП опора уличного освещения упала, погасли фонари, а сам автомобиль загорелся. Пользователи социальных сетей опубликовали видео с горящим "Фольксвагеном Поло".
Известно, что сотрудники СПб ГБУ "Ленсвет" прибыли устранять аварию в 1:00. Спустя два часа ремонтных работ фонари включились.
Информация о состоянии водителя сгоревшего автомобиля уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv сообщили, что водители автобусов набросились друг на друга с кулаками из-за остановки.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все