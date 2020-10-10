Появилось видео полыхающего в Пушкине "Фольксвагена Поло"

Автомобиль влетел в столб и загорелся. Из-за аварии фонари на улице погасли.

Ночью 4 сентября легковушка врезалась в столб у дома № 49 по Красносельскому шоссе. В результате ДТП опора уличного освещения упала, погасли фонари, а сам автомобиль загорелся. Пользователи социальных сетей опубликовали видео с горящим "Фольксвагеном Поло".

Известно, что сотрудники СПб ГБУ "Ленсвет" прибыли устранять аварию в 1:00. Спустя два часа ремонтных работ фонари включились.

Информация о состоянии водителя сгоревшего автомобиля уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители автобусов набросились друг на друга с кулаками из-за остановки.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург