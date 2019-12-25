Жильцы дома во Всеволожске пожаловались на некачественную санобработку

Дезинфекторы оставили следы хлора в одном из подъездов.

В доме №2 по Лубянской улице на Мельничном ручье при проведении дезинфекции были нарушены противоэпидемические нормы. Местный житель пожаловался на сильный запах хлорки и следы обрабатывающих средств, оставленные по всему подъезду. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™"





Автор поста отметил, что запах чувствуется в квартирах, где живут дети и пожилые люди. У соседей есть большой риск получить ожог дыхательных путей из за большой концентрации хлора.

Просьба наказать ответственных была обращена к районной администрации. Подписчики сообщества поддержали жалобу.

Ранее мы рассказали о том, что на Ладожском вокзале провели полную дезинфекцию.

Фото: ВКонаткте / vsevolozhsk_vk